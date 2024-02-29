В ССО подтвердили гибель воинов 73-го морского центра специальных операций

28 февраля по сети разлетелось известие о том, что погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Вскоре информацию об этом подтвердили в Силах специальных операций.

Соответствующее сообщение появилось в 01:05 29 февраля в телеграм-канале Сил специальных операций. В нем подтвердили трагическое известие и рассказали, что произошло.

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Что известно о гибели бойцов

Как отмечают в ССО, воины 73-го морского центра специальных операций героически погибли во время выполнения боевого задания. Они столкнулись с российскими оккупантами.

Бойцы обеспечивали отход основных сил группы после того, как они выполнили специальное задание. Защитники приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните какой ценой борется наша свобода,

– призывают в ССО.

В Силах специальных операций выразили искренние соболезнования семьям погибших. Редакция 24 Канала присоединяется и низко кланяется до земли за мужественный подвиг защитников!

Зеленский впервые рассказал, сколько наших героев погибли

25 февраля Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, во время которой отвечал на вопросы украинских журналистов. Во время нее глава государства впервые озвучил, сколько наших защитников погибли во время полномасштабного вторжения.

По словам президента Украины, наше государство потеряло 31 тысячу своих бойцов. Соответствующую цифру Владимир Зеленский озвучил и обратил внимание на потери врага.

Он отметил, что российские пропагандисты сообщают, что на войне, развязанной Кремлем, якобы погибли сотни тысяч наших защитников. По его словам, это "абсолютный бред". Поэтому он и назвал цифру, хоть и добавил, что не уверен, имеет ли право это делать.

Каждый человек – это большие потери для нас... 31 000 украинских военных погибло в этой войне. Ни 300 000, ни 150 000, что там врет Путин за своим лживым кругом, но, тем не менее каждая эта потеря – это большие потери для нас,

– сказал глава государства.

В то же время он отметил, что среди российских захватчиков погибли 180 тысяч бойцов. Суммарно войско врага потеряло до 500 тысяч своих солдат, если считать вместе с ранеными.