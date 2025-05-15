В Стамбуле на переговоры с Россией поедет делегация Украины, но не вся, – Зеленский

В четверг, 15 мая, на переговоры с российской стороной в Стамбуле поедет украинская делегация. Ее будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Анкаре.

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Как будут проходить переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Турции вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Генштаба Андрей Гнатов, глава СБУ Василий Малюк и представители всех разведок Украины.

По словам президента, среди российской делегации пока нет "тех, кто принимает решение".

Из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану, и в попытке достичь хотя бы первых шагов к деэскалации, прекращению войны, а именно прекращению огня, я решил отправить делегацию в Стамбул.

– заявил Зеленский.

Однако в Стамбул делегация полетит не в полном составе: на встрече не будет в частности председателя СБУ и начальника Генштаба. Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров – даже несмотря на то, что контрпартнер с российской стороны отсутствует на переговорах.