В камуфляже с оружием пытались прорваться в консульство Израиля: в Стамбуле была стрельба

Днем 7 апреля возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба. По меньшей мере три человека погибли.

Об этом пишет CNN, APA.AZ и министр юстиции Турции.

Что известно об инциденте в Стамбуле?

Согласно сообщению министра, стрельбу слышали днем 7 апреля вблизи посольства Израиля, которое расположено в районе Бешикташ в Стамбуле.

Нападавшие в камуфляже с рюкзаками на плечах были вооружены длинноствольным оружием. По предварительным данным, они пытались прорваться в здание, однако правоохранители остановили их.

В полиции заявили, что трех человек, удалось "нейтрализовать", тогда как двое правоохранителей получили ранения.

Медиа предполагают, что израильских дипломатов в здании консульства на момент стрельбы не было. Издание APA.AZ пишет, что консульство не работало уже около года.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуратура, продолжается установление обстоятельств инцидента.

На обнародованных кадрах в сети видно, как полицейские прячутся за автобусом во время длительной стрельбы.

Что известно о нападавших?

Министр внутренних дел Турции сообщил, что правоохранителям удалось установить личности террористов.

Нападавшие были родными братьями и прибыли в Стамбул из Измита на арендованной машине. Один из них связан с якобы религиозной организацией, а другой имел с собой наркотические вещества.

