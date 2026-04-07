В камуфляже с оружием пытались прорваться в консульство Израиля: в Стамбуле была стрельба
- В Стамбуле возле консульства Израиля произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека.
- Нападавшие были родными братьями, прибыли в Стамбул из Измита, и имели длинноствольное оружие, один из них связан с религиозной организацией.
Днем 7 апреля возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба. По меньшей мере три человека погибли.
Об этом пишет CNN, APA.AZ и министр юстиции Турции.
Что известно об инциденте в Стамбуле?
Согласно сообщению министра, стрельбу слышали днем 7 апреля вблизи посольства Израиля, которое расположено в районе Бешикташ в Стамбуле.
Нападавшие в камуфляже с рюкзаками на плечах были вооружены длинноствольным оружием. По предварительным данным, они пытались прорваться в здание, однако правоохранители остановили их.
В полиции заявили, что трех человек, удалось "нейтрализовать", тогда как двое правоохранителей получили ранения.
Медиа предполагают, что израильских дипломатов в здании консульства на момент стрельбы не было. Издание APA.AZ пишет, что консульство не работало уже около года.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуратура, продолжается установление обстоятельств инцидента.
На обнародованных кадрах в сети видно, как полицейские прячутся за автобусом во время длительной стрельбы.
Что известно о нападавших?
Министр внутренних дел Турции сообщил, что правоохранителям удалось установить личности террористов.
Нападавшие были родными братьями и прибыли в Стамбул из Измита на арендованной машине. Один из них связан с якобы религиозной организацией, а другой имел с собой наркотические вещества.
Какие дипучреждения недавно пострадали от вооруженной агрессии?
С начала войны с Ираном значительное количество американских посольств и консульств на Ближнем Востоке получили повреждения в ответ на нанесенные удары.
3 марта иранские дроны ударили по посольству США в Эр-Рияде. В результате атаки вспыхнул пожар.
На фоне конфликта с Ираном Госдепартамент США приказал всем посольствам пересмотреть безопасность.
В ночь на 8 марта возле посольства США в Осло произошел взрыв. Полиция предполагает, что это мог быть теракт.
Иран нанес удар кассетной ракетой по Израилю. Обломки боеприпаса упали в 30 метрах от посольства Украины.