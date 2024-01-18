В Стамбуле обрушилось сразу два жилых дома

В Стамбуле один за другим обрушились сразу два жилых дома. Причиной этого стали работы по строительству метрополитена.

Инцидент произошел в рабочем районе провинции Стамбул. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, ведь местные власти успели среагировать и оперативно эвакуировать жителей домов.

Смотрите также На юге Турции опрокинулся автобус с людьми: по меньшей мере 9 погибших

Дома обрушились из-за работ в метро

В Умрании проводили строительные работы в метрополитене, когда обрушилась земля возле одного из жилых домов. На место инцидента оперативно прибыли спасатели, которые быстро эвакуировали жителей двух домов.

Также на территории возле места обрушения установили заграждение, а людей вывели за периметр.

После того, как обрушилась земля, на доме начали появляться глубокие трещины, а впоследствии – 3-этажное здание начало клониться. Через несколько минут жилой дом обрушился. После этого – обрушился еще один дом, но уже 2-этажный.

В Турции обрушился жилой дом: смотрите видео

Как заявили местные власти, это произошло из-за строительных работ в метрополитене Умрание. Все работники, работавшие под землей, также были эвакуированы.

Через несколько секунд жилой дом превратился в руины: смотрите видео

Стоит отметить, что жителей 3-этажного здания были эвакуированы несколько месяцев назад, когда только стартовали ремонтные работы. Жителей другого дома выводили, когда на земле заметили обрушение.

Последние новости Турции