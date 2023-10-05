Для достижения мира в Украине: в Стамбуле пройдет международный саммит

На территории Турции планируется встреча, где обсудят методы достижения мира в Украине. Это уже третий международный саммит по этому поводу.

В Стамбуле в октябре состоится международная встреча по обсуждению достижения мира в Украине. На саммит должны прибыть советники по нацбезопасности разных стран.

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Попытаются убедить тех, кто сохраняет нейтралитет

Страну-агрессорку ни на эту встречу, ни на предыдущие две не приглашали. Последний такой саммит, где находился представитель России, он назвал "попыткой создать антироссийскую коалицию".

Во время саммита Украина и ее союзники надеются убедить страны, сохраняющие нейтралитет по отношению к российской агрессии, выступить против агрессорки. Наше государство объяснит свою позицию этим государствам. В частности, речь идет об Индии и Бразилии.

В ходе этих переговоров в Стамбуле обсудят "формулу мира" Зеленского. По итогам саммита Украина хочет до конца года провести саммит, в ходе которого сформулируют совместную мирную инициативу.

Итоги саммита в Саудовской Аравии