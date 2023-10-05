Для достижения мира в Украине: в Стамбуле пройдет международный саммит
Источник:Bloomberg
На территории Турции планируется встреча, где обсудят методы достижения мира в Украине. Это уже третий международный саммит по этому поводу.
В Стамбуле в октябре состоится международная встреча по обсуждению достижения мира в Украине. На саммит должны прибыть советники по нацбезопасности разных стран.
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Попытаются убедить тех, кто сохраняет нейтралитет
Страну-агрессорку ни на эту встречу, ни на предыдущие две не приглашали. Последний такой саммит, где находился представитель России, он назвал "попыткой создать антироссийскую коалицию".
Во время саммита Украина и ее союзники надеются убедить страны, сохраняющие нейтралитет по отношению к российской агрессии, выступить против агрессорки. Наше государство объяснит свою позицию этим государствам. В частности, речь идет об Индии и Бразилии.
В ходе этих переговоров в Стамбуле обсудят "формулу мира" Зеленского. По итогам саммита Украина хочет до конца года провести саммит, в ходе которого сформулируют совместную мирную инициативу.
Итоги саммита в Саудовской Аравии
- В городе Джидди, что в Саудовской Аравии 5 – 6 августа, состоялся саммит по формуле мира для урегулирования русско-украинской войны В Офисе Президента рассказали об итогах переговоров, констатировав, что эта встреча стала шагом к практической реализации мирных инициатив.
- По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию в Саудовской Аравии. По его словам, на этот раз было в три раза больше государств, чем на предварительной консультации в Копенгагене в Дании.
- Кроме того, он отметил, что стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого мира. Ермак назвал их разговор "честным и открытым". Глава ОП убежден, что этот саммит помог предпринять огромный шаг в политическом сознании многих государств, "еще два месяца назад говоривших о войне российскими нарративами".