У Стамбулі в жовтні відбудеться міжнародна зустріч для обговорення досягнення миру в Україні. На саміт мають прибути радники з нацбезпеки різних країн.

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Спробують переконати тих, хто зберігає нейтралітет

Країну-агресорку ні на цю зустріч, ні на попередні дві не запрошували. Останній такий саміт, де був представник Росії, він назвав "спробою створити антиросійську коаліцію".

Під час саміту Україна та її союзники сподіваються переконати країни, які зберігають нейтралітет стосовно російської агресії, виступити проти агресорки. Наша держава пояснить свою позицію цим державам. Зокрема, мовиться про Індію та Бразилію.

Під час цих переговорів у Стамбулі обговорять "формулу миру" Зеленського. За підсумками саміту Україна хоче до кінця року провести саміт, під час якого сформулюють спільну мирну ініціативу.

Підсумки саміту в Саудівській Аравії