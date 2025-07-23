В Стамбуле завершились переговоры: ЦПД опроверг встречу "с глазу на глаз" Умерова и Мединского
- 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией.
- Пропагандисты заявили о "тайной встрече" между Умеровым и Мединским, что впоследствии опровергли в ЦПД.
В среду, 23 июля, в Турции прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Пропагандисты заявили о встрече "с глазу на глаз" между Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским.
Вскоре в Украине эту информацию опровергли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Как начались переговоры в Стамбуле?
Обновлено! По состоянию на 21:29 Суспильне сообщает о завершении переговоров.
Начало третьего раунда переговоров подтвердили также в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Украинскую делегацию возглавляет ее секретарь Умеров, а российскую – помощник диктатора Мединский.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале встречи назвал прекращение огня в Украине конечной целью переговоров, а также предложил помощь в его отслеживании. Страна якобы имеет "необходимую инфраструктуру" для этого.
Что известно о встрече Умерова и Мединского?
По информации российских СМИ, в Стамбуле главы обеих делегаций – Мединский и Умеров – якобы провели двустороннюю встречу в формате "с глазу на глаз". Кроме того, третий раунд переговоров якобы продлится всего один день.
Впоследствии на фейк о "тайной встрече" отреагировали в ЦПД. На самом деле она состоялась в присутствии Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника.
Такие вбросы – попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украина в очередной раз будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.