В Стамбуле завершились переговоры: ЦПД опроверг встречу "с глазу на глаз" Умерова и Мединского

В среду, 23 июля, в Турции прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Пропагандисты заявили о встрече "с глазу на глаз" между Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским.

Вскоре в Украине эту информацию опровергли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Как начались переговоры в Стамбуле?

Обновлено! По состоянию на 21:29 Суспильне сообщает о завершении переговоров.

Начало третьего раунда переговоров подтвердили также в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Украинскую делегацию возглавляет ее секретарь Умеров, а российскую – помощник диктатора Мединский.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале встречи назвал прекращение огня в Украине конечной целью переговоров, а также предложил помощь в его отслеживании. Страна якобы имеет "необходимую инфраструктуру" для этого.

В Стамбуле стартовал третий раунд переговоров / Фото Суспильного

Что известно о встрече Умерова и Мединского?

По информации российских СМИ, в Стамбуле главы обеих делегаций – Мединский и Умеров – якобы провели двустороннюю встречу в формате "с глазу на глаз". Кроме того, третий раунд переговоров якобы продлится всего один день.

Впоследствии на фейк о "тайной встрече" отреагировали в ЦПД. На самом деле она состоялась в присутствии Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника.

Такие вбросы – попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украина в очередной раз будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.