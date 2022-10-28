Возмутительный инцидент в Стамбуле: по российскому запросу задержали крымскотатарскую журналистку

28 октября 2022 , 16:07
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Рефат Чубаров

Известную крымскотатарскую журналистку Гульсум Халилову задержали в аэропорту Стамбула. Инцидент произошел ночью 27 октября.

По информации Чубарова, журналистку задержали по российскому запросу в рамках Интерпола.

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Где сейчас находится Халилова

В настоящее время Гульсум Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции. По словам Чубарова, процедуры в Интерполе требуют от государств-членов их соблюдать.

Задержание – это еще не арест, и тем более не выдача. Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно,
– отметил политик.

Чубаров считает, что не нужно обвинять правоохранительные органы государства, вынужденные реагировать на запросы в Интерпол со стороны России. По его словам, важно потребовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.

В противовес заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев осуждает правоохранительные органы Турции, задержавшие журналистку по запросу российских спецслужб.

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Автор: Анна Романюк