В Староконстантинове предупредили о взрывах
18 декабря 2023, 13:32Читати новину українською
Источник:Суспильне Хмельницкий
В Староконстантине Хмельницкой области 18 декабря будут раздаваться взрывы. Там будут обезвреживать непригодные к использованию боеприпасы.
Соответствующую информацию сообщили 18 декабря. Людей призывали не пугаться громких звуков.
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Что известно о взрывах в Староконстантинове
Сегодня, 18 декабря, в Староконстантинове будут слышны взрывы. С 12:00 до 15:00 на территории общины будут проводить работы по обезвреживанию непригодных к использованию боеприпасов,
– предупредили людей.
К сожалению, враг едва ли не каждую ночь запускает в направлении города дроны-камикадзе типа "Шахед". Там ведь расположен аэродром.
Последняя атака по Староконстантинову: коротко
- В ночь на 18 декабря Россия вновь запускала дроны-камикадзе типа "Шахед". Враг выпустил по нашей стране 5 беспилотников, которые сбили Вооруженные Силы Украины. Один из дронов ликвидировали в пределах Хмельницкой области. К счастью, данные о раненых и повреждениях не поступали.
- В ночь на 17 декабря враги также запустили дроны в направлении Староконстантинова. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что "Шахеды" обычно маневрируют по тем же маршрутам, меняя их на плюс-минус 10 – 20 километров, чтобы уменьшить вероятность уничтожения.
- К сожалению, в регионе обломки одного дрона повредили частный дом, в результате чего произошло возгорание крыши дома. Данных о травмированных и погибших не было. Известно, что над областью сбили 2 беспилотника типа Shahed.