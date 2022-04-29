В столице Исландии площадь у посольства России назвали в честь Киева

В Рейкьявике 27 апреля 2022 года единогласно решили переименовать одну из площадей в честь украинской столицы – Киева.

Известно, что официально площадь будет иметь двойное название на древнеисландском и исландском "Kænugarður / Kýiv-torg" соответственно.

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Назвав площадь на древнеисландском языке, авторы подчеркнули тысячелетнюю историю Киева. Однако также будет английская транслитерация – Kyiv Square.

Киевская площадь будет расположена на пересечении улиц, где расположены иностранные посольства, в том числе и русское.



Где расположена улица / Фото Ukraine Street

"Таким образом, Рейкьявик посылает четкий сигнал поддержки украинскому народу и в то же время напоминает о давних отношениях между Исландией и Киевом", – пояснил городской советник Эйор Арнальдс.

Примеры изменений названий улиц в других странах

Мэр Праги поддержал инициативу переименовать часть улицы, на которой находится посольство России в Чехии. Она будет называться Ukrajinských hrdinov (Украинских героев).

Город Фуэнтес-де-Андалусия, расположенный в испанской провинции Севилья, временно "изменил" название. В частности, в знак солидарности с нашей страной оно будет называться "Украина".

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