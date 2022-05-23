В Стрые во Львовской области неизвестные облили зеленкой священника УПЦ МП

В Стрые, во Львовской области, неизвестные облили зеленкой священника во время богослужения. Отец принадлежит Украинской Православной Церкви Московского патриархата, которая поддержала войну России против Украины.

Информацию об инциденте распространила дочь священника, которая не написала об очевидных причинах такого поступка. Состоялось все 22 мая.

В Бориславе во Львовской области запретили деятельность УПЦ МП

Священника УПЦ МП облили зеленкой

22 мая 2022 года в Воскресенском храме Стрыя Львовской области настоятелю протоиерею Владимиру Мандзюку вылили зеленку на лицо прямо во время Божественной литургии,

– написала его дочь Богдана.

Также женщина возмутилась и написала, что это ее крик души.

"Что делается в нашей стране. Это мой отец отец Владимир, священник УПЦ в городе Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, захватывающие наши храмы", – пожаловалась Богдана.

Она также перечислила, сколько всего якобы "делают" отцы московского патриархата: "Наши батюшки молятся о наших воинах, о нашей стране, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью".

Дочь священника пригрозила людям Богом: "Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все ответит перед Богом".

В своем сообщении женщина не упомянула, что ее отец принадлежит к церкви, которая подчиняется Московскому патриархату.

И не писала, что именно российский патриарх Кирилл в марте 2022 благословил бойцов государства-агрессорки на войну против Украины . Российские же кафиры поступают в Украине очевидно не по-христиански – они убивают, похищают, пытают, насилуют невинных людей и детей.

Власти до сих пор не запретили принадлежность УПЦ к Русской православной церкви

Диакон Православной Церкви Украины Иван Петрущак отметил, что до сих пор власти не запретили связь РПЦ с "УПЦ" МП и это вредит как самой "УПЦ" московского патриархата, так и власти.

Владимир Мандзюк пострадал за "русский мир". Не за Церковь, не за Христа, не из-за любви к Украине, а из-за любви к Московскому патриархату,

– объяснил Петрущак.

Добавил, что русская церковь будет лгать якобы их отец пострадал за Христа или веру православную, но это, по меньшей мере, манипуляция. Иван Путрущак предположил, что этого отца никто не обижал бы, если бы он перешел в Православную Церковь Украины.

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Последние инциденты, касающиеся русской церкви

14 марта патриарх Кирилл после литургии в праздник Торжества православия в Москве благословил русскую армию на войну против Украины. Также он подарил командующему Росгвардию Виктору Золотову икону. Последние заверил патриарха, что как можно скорее сломает сопротивление Украины.

Впоследствии в Украине церкви начали выходить из московского патриархата. Именно поэтому в мае 2022 года в Бориславе на Львовщине местные власти запретили деятельность УПЦ МП . Соответствующее решение вступит в силу уже 1 июня.

4 мая деятельность московского патриархата запретили в Конотопе Сумской области. В Конотопском горсовете заявили, что между врагом и его агентом нет разницы.

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