В Сумах прогремели взрывы: оккупанты наносят удары "Шахедами" и ракетами

Российские оккупанты не прекращают терроризировать украинские города. Так, под прицел врага в очередной раз попали Сумы.

Там вечером 25 ноября прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное Сумы.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Сумской области объявили воздушную тревогу в 19:35. Заметим, что через 5 минут в Воздушных силах сообщили о движении ударных беспилотников через регион. "Движение ударных БПЛА через Сумскую область! Курсом на Черниговщину", – говорится в сообщении.

Через минуту после этого ВС проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Уже в 19:55 журналисты сообщили, что в Сумах громко. Там отметили, что в городе был слышен звук взрыва.

По состоянию на 20:05 тревога в регионе продолжается.

В 20:12 в Воздушных силах сообщили о ракете, которая летит через Сумскую область и попросили быть в укрытиях. Тогда же журналисты сообщили, что в городе снова слышали звуки взрывов.

В Сумской ОГА около половины девятого вечера прокомментировали ситуацию в регионе после взрывов.

Россияне сейчас применяют удары "Шахедами" и ракетами по населенным пунктам Сумского района и Шосткинской общины,

– сообщили там.

В ОВА отметили, что выполняются все необходимые действия по помощи людям, которые оказались в зоне обстрелов. Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.