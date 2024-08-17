В Сумах есть попадания в районе проспекта Свободы: огонь охватил автомобили

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В частности, утром 17 августа враг атаковал Сумы.

Председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, что есть попадание в районе проспекта Свободы. Горит немалое количество автомобилей.

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Какие последствия удара по Сумах

По словам Дрозденко, в результате вражеского удара есть много поврежденных окон. Сейчас на месте попадания работают все соответствующие службы.

Последствия удара по Сумах / Фото Суспільне

Также происходят поиски пострадавших, пока помощь оказана одному человеку.

Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку,

– отметил глава МВА.

Известно, что штаб по ликвидации последствий начинает работу з 9:00. Располагаться он будет в укрытии школы №6. Именно там жители, чье жилье пострадало, могут подать заявку.

В то же время в ОВА рассказали, что удар был нанесен ракетой. Впрочем, о ее типе пока не сообщается.

Обратите внимание! Движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) затруднено.

Заметим, что это уже не первый удар по Сумах сегодня. Ночью российские войска ударили по городу ракетой Х-59.