В Сумах повреждены здания, среди раненых – ребенок, – СМИ

Россияне атаковали Сумы с помощью баллистического вооружения из Курска утром 13 апреля. Уже известно о первых разрушениях в городе, также есть пострадавшие.

Среди раненых оказался ребенок, есть данные и о большом количестве погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Сумах есть пострадавшие

Утром 13 марта в Сумах было слышно два взрыва. Незадолго после этого корреспонденты Суспильного сообщили о разрушении инфраструктуры. Также обнародовали информацию о пострадавших, среди них, по словам журналистов, оказался ребенок.

В результате взрывов в Сумах ранен ребенок, сообщают журналисты Суспильного. Также известно о повреждениях зданий,

– говорится в сообщении.

Ожидается официальная информация по этому поводу от областной военной администрации.

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