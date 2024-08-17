В Сумах прогремел мощный взрыв

17 августа 2024, 06:15
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Автор: София Рожик

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Под особой угрозой находятся жители Сумской области.

Сейчас в регионе объявлена ​​тревога. 24 Канал призывает заботиться о своей безопасности: находитесь в укрытиях к отбоям!

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07:35, 17 августа

Актуальная карта воздушных тревог

07:34, 17 августа

Сумы – находитесь в укрытиях!
– призывают ПС.

07:04, 17 августа

Председатель Сумской МВА Алексей Дрохденко сообщил, что есть попадание в районе проспекта Свободы. Горит немалое количество автомобилей.

06:24, 17 августа

Утром в Сумах прогремел взрыв

В Сумах в 6:04 прогремел мощный взрыв, сообщает Общественное.

В регионе тревога началась в 3:25.

06:22, 17 августа

Ночью по Сумам россияне ударили ракетой

В ночь на 17 августа враг ударил ракетой Х-59 по Сумах.

В городе раздавались взрывы примерно в 2 часа ночи.

Пока нет официальной информации о последствиях.