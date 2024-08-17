В Сумах прогремел мощный взрыв

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Под особой угрозой находятся жители Сумской области.

Сейчас в регионе объявлена ​​тревога. 24 Канал призывает заботиться о своей безопасности: находитесь в укрытиях к отбоям!

Смотрите также Оккупанты продолжают терроризировать "Шахедами": под ударом Черниговщина