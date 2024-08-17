В Сумах прогремел мощный взрыв
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Под особой угрозой находятся жители Сумской области.
Сейчас в регионе объявлена тревога. 24 Канал призывает заботиться о своей безопасности: находитесь в укрытиях к отбоям!
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Сумы – находитесь в укрытиях! Председатель Сумской МВА Алексей Дрохденко сообщил, что есть попадание в районе проспекта Свободы. Горит немалое количество автомобилей. В Сумах в 6:04 прогремел мощный взрыв, сообщает Общественное. В регионе тревога началась в 3:25. В ночь на 17 августа враг ударил ракетой Х-59 по Сумах. В городе раздавались взрывы примерно в 2 часа ночи. Пока нет официальной информации о последствиях.
Актуальная карта воздушных тревог
– призывают ПС.
Утром в Сумах прогремел взрыв
Ночью по Сумам россияне ударили ракетой
Сумы – находитесь в укрытиях!
Председатель Сумской МВА Алексей Дрохденко сообщил, что есть попадание в районе проспекта Свободы. Горит немалое количество автомобилей.
В Сумах в 6:04 прогремел мощный взрыв, сообщает Общественное.
В регионе тревога началась в 3:25.
В ночь на 17 августа враг ударил ракетой Х-59 по Сумах.
В городе раздавались взрывы примерно в 2 часа ночи.
Пока нет официальной информации о последствиях.