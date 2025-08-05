В Сумах утром 5 августа прогремел взрыв, до этого в городе объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что в Сумском районе есть попадания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное, начальника Сумской ОВА Олега Григорова и исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря.

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Какие последствия вражеского удара по Сумскому району?

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской громады. Россияне попали в сельскохозяйственное предприятие.

Предварительно два человека погибли. Также есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь,

– заявил Григоров.

На месте сейчас работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь отметил, что взрыв, который был слышен в городе утром 5 августа, – это результат вражеского удара баллистикой, в частности по объекту промышленной инфраструктуры.

Что известно о взрыве в Сумах?

Тревогу в Сумской области объявили в 09:35. В 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения из Курска,

– написали военные.

Взрыв в городе услышали через 4 минуты. Об этом сообщили местные журналисты.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – написало Суспильное.

До этого в Сумской области была тревога из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения. Воздушные силы также писали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

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