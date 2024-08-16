В Сумах прогремел взрыв: на область летели УАБы
16 августа 2024, 09:45Читати новину українською
Россия в очередной раз атакует Сумскую область. 24 Канал расскажет, что известно о взрывах в Сумах 16 августа.
Ночью оккупанты запускали дроны, тревога звучала во многих областях. ПВО отработала по дронам в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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Что известно о взрывах на Сумщине 16 августа
ВС предупредили о пусках УАБов тактической авиацией на Сумщине. Впоследствии корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны взрывы – вероятно, за городом.
09:31, 16 августа
Взрывы в Сумах или пригороде
ВС предупредили о пусках УАБов тактической авиацией на Сумщине. Впоследствии корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах были слышны взрывы – вероятно, за городом.