В Сумах прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

В Сумах жители города слышали звуки взрыва. В области в это время была объявлена воздушная тревога.

О взрыве в Сумах сообщили корреспонденты "Суспільного".

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Взрыв в Сумах

Днем в Сумах были слышны звуки взрывов.

Так, воздушную тревогу в области объявили в 12:21. Уже меньше чем через полчаса в Сумах прогремели взрывы. Жители города слышали их в 12:43. Об этом сообщило "Общественное Сумы".

Воздушная цель на Сумы. Скорость – 800 километров в час,

– писали в мониторинговых каналах.

Заметим, что в 12:22 сообщали о Су-34 и Су-35 на северо-востоке.

Пока нет информации о деталях взрыва.

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