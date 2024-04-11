Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. После обеда 11 апреля взрыв прогремел в Сумах. На тот момент в области объявляли воздушную тревогу.

В Украине продолжают ликвидировать последствия массированного ракетного и дронового удара, который враг нанес 11 апреля. Вместе с тем оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Так, после обеда 11 апреля СМИ сообщили о том, что взрыв прогремел в Сумах.

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На Сумщине раздавалась воздушная тревога

В 16:12 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали перейти в укрытия и не покидать их до отбоя.

В 16:21 Суспильне сообщило о том, что в Сумах прогремел взрыв.

Обратим внимание, что в 16:22 Воздушные силы ВСУ написали о том, что в Полтавской области – ракетная опасность. А еще через минуту о том, что ракета типа Х-59 летит на Миргород.

Можем предположить, что в Сумах прогремел взрыв от работы ПВО. Вероятно, защитники неба пытались сбить российскую ракету, которую запустили оккупанты.

Ночью враг нанес массированный удар

Так, в ночь на 11 апреля российские военные нанесли комбинированный удар различными типами ракет, а также ударными БПЛА. В основном воздушные цели летели на Львовщину.

В Воздушных силах впоследствии уточнили, что оккупанты запустили 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области);

40 ударных БПЛА типа "Шахед" (из районов Приморско-Ахтарск – Россия, а также Чауда – Крым).

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).

Чтобы отбить нападение врага привлекали истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Удалось уничтожить 57 воздушных целей вражеских воздушных целей: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедов", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.