В Сумах прогремел взрыв

Российские оккупанты не унимаются терроризировать украинские города и их население. Так, поздно вечером 16 августа в Сумах раздался звук взрыва.

Об этом сообщили в Суспильном. Добавим, что в регионе объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Сумах

Вечером в 21:53 в Сумской области раздавались сирены, извещавшие о воздушной тревоге. Буквально через час в городе слышали взрыв. Собственно, о звуке взрыва сообщили в Суспильном около 23:00.

В Сумах слышен взрыв,

– написали в 22:51.

Сейчас больше деталей о взрыве в Сумах неизвестно.

Отметим, что в Воздушных силах еще около 22:00 предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в регионе.

призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.