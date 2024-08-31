В Сумах прогремел взрыв

Поздно вечером 31 августа жители Сум услышали взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Российские войска не перестают цинично обстреливать Сумы и область. 24 Канал призывает находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, ведь это может сохранить вашу жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Взрыв в Сумах 31 августа

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​в 23:13. Буквально через несколько минут, около 23:17, в Сумах раздался взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

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Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района. В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы.

В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая,

– добавили в ОВА.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стоит отметить, что вечером 31 августа оккупанты уже били по Сумам, поэтому неизвестно, о последствиях которого из ударов идет речь.

В 20:19 журналисты "Суспильного" сообщили, что в Сумах прогремели два взрыва, а уже в 20:25 были повторные.