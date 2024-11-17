В Сумах прогремел взрыв

Вечером 17 ноября в Сумах раздался взрыв. Впоследствии в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрыв в Сумах 17 ноября

Взрыв в Сумах слышали около 19:26. Что стало причиной, – пока неизвестно.

Заметим, в 19:32 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Добавим, ранее Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" в Сумской области.

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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте