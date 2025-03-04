В Сумах прозвучала серия взрывов: некоторые районы обесточены

В ночь на 4 марта россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. В результате в Сумах несколько раз подряд прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент атаки в области была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​около 20:05, Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА. Затем появилась информация о фиксации враждебных целей на юге области.

Уже в 00:25 в городе раздался первый взрыв. Местные власти эту информацию пока не комментировали. Уже через несколько минут в Сумах снова было громко.

Еще один взрыв слышен в Сумах,

– говорится в сообщении.

Также, по данным Суспильного, в некоторых районах Сум исчез свет.

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К слову, незадолго до этого из-за вражеских БПЛА в Одессе остановилась работа трех районных котельных города, часть города остается обесточенной. Атаковали также гражданскую инфраструктуру, трое местных получили ранения.