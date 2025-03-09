В Сумах прогремел взрыв

Россия атакует Украину "Шахедами". В Сумах слышали взрыв.

Около полуседьмого вечера 9 марта оккупанты начали пуски "Шахедов" и беспилотников других типов. Воздушная тревога быстро распространилась по областям Украины, передает 24 Канал.

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Взрыв в Сумах

Около 23:05 в Сумах раздался взрыв.

Напомним, что в городе уже произошли прилеты во время этой воздушной тревоги. Около 18:38 в черте города слышали взрывы. Местные телеграмм-каналы предупреждали о работе ПВО.

Позже городские власти уточнили, что было зафиксировано попадание БПЛА возле гостинично-ресторанного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Вероятно, враг атаковал "Герберой". Беспилотник использовался для разведывательных операций.

21:05 Взрывы прозвучали повторно, предварительно, через ПВО.

Напомним, что в ночь на 9 марта Россия запустила 119 ударных дронов "Шахед" и беспилотников-имитаторов по разным направлениям, 73 из которых были сбиты, а 37 – потеряны.