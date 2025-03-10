Россия снова атаковала Украину в понедельник, 10 марта. Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе. Вскоре после этого в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в момент взрыва в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно об атаке на Сумы

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 14:03. Через час, в 15:03, Воздушные силы обнародовали сообщения об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Уже через несколько минут после этого в Сумах было громко.

В Сумах было слышно звук взрыва,

– говорится в сообщении.

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Напомним, накануне россияне атаковали город дронами-камикадзе. В результате зафиксировали попадание БПЛА возле гостинично-ресторанного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. По данным городского совета, враг атаковал "Герберой".