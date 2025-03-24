В Сумах прогремел взрыв

Российские оккупанты продолжают терроризировать Сумы. Так, вечером 24 марта там прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также В Черкассах слышны взрывы: работают силы ПВО

Взрыв в Сумах

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, что тревога в Сумской области продолжается еще с 18:38.

В Воздушных силах в 21:47 сообщили о движении российских БПЛА в центральной части Сумской области. Там указали, что курс вражеских дронов – юго-западный.

В половине 11 часов вечера стало известно, что в Сумах громко.

В Сумах был слышен взрыв,

– сообщили журналисты.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что российские захватчики днем 24 марта осуществили также ракетный удар по Сумах.

В результате в городе были повреждены многоэтажные дома и гражданские объекты. Также в результате вражеских действий есть много пострадавших, среди которых дети.