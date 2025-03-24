В Сумах прогремел взрыв
Российские оккупанты продолжают терроризировать Сумы. Так, вечером 24 марта там прогремел взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Сумах
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Заметим, что тревога в Сумской области продолжается еще с 18:38.
В Воздушных силах в 21:47 сообщили о движении российских БПЛА в центральной части Сумской области. Там указали, что курс вражеских дронов – юго-западный.
В половине 11 часов вечера стало известно, что в Сумах громко.
В Сумах был слышен взрыв,
– сообщили журналисты.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что российские захватчики днем 24 марта осуществили также ракетный удар по Сумах.
В результате в городе были повреждены многоэтажные дома и гражданские объекты. Также в результате вражеских действий есть много пострадавших, среди которых дети.