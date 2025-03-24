Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що тривога в Сумській області триває ще з 18:38.

В Повітряних силах о 21:47 повідомили про рух російських БпЛА в центральній частині Сумщини. Там вказали, що курс ворожих дронів – південно-західний.

О пів на 11 годину вечора стало відомо, що в Сумах гучно.

У Сумах було чутно вибух,

– повідомили журналісти.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що російські загарбники вдень 24 березня здійснили також ракетний удар по Сумах.

Внаслідок цього у місті було пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільні об'єкти. Також внаслідок ворожих дій є багато постраждалих, серед яких діти.