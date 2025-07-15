В Сумах раздался взрыв: туда летела скоростная цель

Утром 15 июля в Сумах раздался взрыв. Предварительно россияне ударили по городу ракетой.

В 12:14 в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут Воздушные силы предупредили о скоростной цели, которая направлялась в направлении областного центра, передает 24 Канал.

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Что летело на Сумы?

В 12:18 в Сумах прогремел взрыв. Военные предупредили об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока.

Напомним, что ночью 15 июля враг нанес три ракетных удара по Шостке на Сумщине. Повреждены многоквартирные, частные дома и медицинское учреждение.

Пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, когда бежала к укрытию. Ее госпитализировали.

14 июля российская армия обстреляла Сумский национальный аграрный университет, повредив учебные и административные помещения.

Шесть работников получили травмы от обломков стекла.

В ночь на 14 июля оккупанты обстреляли Сумщину дронами и авиабомбами, в результате чего погибли двое мужчин, ранены четыре человека, среди которых 7-летний ребенок.