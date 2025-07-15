О 12:14 на Сумщині була оголошена повітряна тривога. За кілька хвилин Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, яка прямувала у напрямку обласного центру, передає 24 Канал.

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Що летіло на Суми?

О 12:18 у Сумах прогримів вибух. Військові попередили про загрозу застосування ворогом балістики з північного сходу.

Нагадаємо, що уночі 15 липня ворог завдав три ракетні удари по Шостці на Сумщині. Пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки та будівля медичного закладу.

Постраждала 14-річна дівчинка. Вона зазнала уламкових поранень склом, коли бігла до укриття. Її госпіталізували.

14 липня російська армія обстріляла Сумський національний аграрний університет, пошкодивши навчальні та адміністративні приміщення.

Шестеро працівників зазнали травм від уламків скла.

У ніч проти 14 липня окупанти обстріляли Сумщину дронами та авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, поранено чотирьох осіб, серед яких 7-річна дитина.