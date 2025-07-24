24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах вечером 24 июля был слышен звук взрыва.
- На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Сумах вечером 24 июля был слышен звук взрыва. В момент взрыва в регионе звучала тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Сумах?
Отметим, что воздушную тревогу на Сумщине объявили в 16:16. После этого в Воздушных силах около 17 часов сообщили о вражеских БПЛА в регионе.
Уже в 6 часов вечера журналисты информировали, что в Сумах был слышен звук взрыва. Тогда же в ПС информировали о движении скоростной цели.
"Скоростная цель на Сумщине (населенный пункт Хотень)! Курс – юго-западный!" – сообщили там.
Через несколько минут в Воздушных силах указали о движении вражеского БПЛА на северных окраинах населенного пункта Шостка (Сумская область). Там добавили, что привлечены средства для сбивания.
По состоянию на 18:25 в регионе все еще продолжается тревога.