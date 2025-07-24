Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 16:16. Після цього в Повітряних силах близько 17 години повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині в районі міста Суми.

Вже о 6 годині вечора журналісти інформували, що в Сумах було чутно звук вибуху. Тоді ж в ПС інформували про рух швидкісної цілі.

"Швидкісна ціль на Сумщині (населений пункт Хотінь)! Курс – південно-західний!" – повідомили там.