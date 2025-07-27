В Сумах прогремели повторные взрывы

В воскресенье, 27 июля, Россия атаковала Сумскую область "Шахедами" и КАБами. В частности, около 10:57 журналисты написали о взрыве в областном центре, а затем снова – в 11:15 та о 14:26.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Однако воздушная тревога в области продолжалась с 07:19 до 10:51, повторно ее объявили в 11:12. Потом еще в 13:45.

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Что известно об атаке?

В 11:12 в Сумах раздался взрыв.

Позже глава ОВА Олег Григоров рассказал детали. Он уточнил, что враг атаковал спальный район Сум.

Около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.

В результате удара есть повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно выбиты около 50 окон.

В 13:17 в Сумах прогремел новый взрыв.

В 13:54 в городе снова были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА в направлении города.

Около 14:26 Сумах снова было громко. После взрывов в части города перебои с электричеством.

Напомним, что в 09:09 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских ударных беспилотниках на западе Сумской области, которые двигались курсом на Черниговскую область.

Кроме того, в 09:33 на область летели управляемые авиационные бомбы.

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Напомним, утром 27 июля под ударом также оказалась Хмельницкая область, там прогремели взрывы. Об угрозе применения врагом ударных БПЛА информировали жителей Староконстантинова.

Кроме того, силы ПВО также работали в Киевской области – движение российских дронов там зафиксировали около 06:56.