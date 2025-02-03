Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Утром 3 февраля в Сумах прогремели мощные взрывы.

Мониторинговые каналы сообщали о движении ракеты в направлении города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные и мониторинговые телеграм-каналы.

Смотрите также Ночной привет от "добрых" дронов: Волгоград атаковали БпЛА, есть перебои со светом и связью

Что известно о взрывах в Сумах

В 9:05 сообщалось о движении воздушной цели в направлении Сум. Около 9:11 стало известно о взрыве. Буквально через несколько минут в мониторинговых каналах снова сообщили о движении воздушной цели в направлении области. Уже в 9:15 в Сумах было шумно.

В 9:23 паблики предупредили о приближении цели с севера. В то же время в Воздушных силах в 9:24 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину. В 9:25 в городе снова были слышны взрывы.

Россия неустанно продолжает атаковать Украину. В ночь на 3 февраля страна-агрессор запустила по украинской территории 71 беспилотник, 38 из них удалось сбить. Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасская область.