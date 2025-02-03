Моніторингові канали повідомляли про рух ракети в напрямку міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві та моніторингові телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи в Сумах

О 9:05 повідомлялося про рух повітряної цілі в напрямку Сум. Близько 9:11 стало відомо про вибух. Буквально за кілька хвилин у моніторингових каналах знову повідомили про рух повітряної цілі в напрямку області. Уже о 9:15 у Сумах було гучно.

О 9:23 пабліки попередили про наближення цілі з півночі. Водночас у Повітряних силах о 9:24 повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. О 9:25 в місті знову було чутно вибухи.

Росія невпинно продовжує атакувати Україну. У ніч на 3 лютого країна-агресорка запустила по українській території 71 безпілотник, 38 з них вдалося збити. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.