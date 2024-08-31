В Сумах прогремела серия взрывов: в области угроза баллистики
Вечером 31 августа во время тревоги в Сумах прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Взрывы в Сумах прогремели около 20:19. Уже через несколько минут были повторные. Что известно, передает 24 Канал.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Взрывы в Сумах 31 августа
В 20:16 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.
Уже в 20:19 журналисты "Суспильного" сообщили, что в Сумах прогремели два взрыва. В 20:25 были повторные. Также мониторинговые сообщества писали о скоростной цели в Сумскую область.
Заметим, что по состоянию на 20:40 воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Россия ударила по гражданской инфраструктуре Сумщины
- Агрессор также атаковал Сумскую область днем 31 августа.
- Оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре.
- В результате обстрела повреждены дома. К счастью, без жертв и пострадавших.