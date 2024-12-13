В Сумах прогремели взрывы: какая угроза для города

В Сумах около полудня 13 декабря прогремели взрывы. До этого в области прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах

Тревогу в Сумской области объявили в 10:34. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения!

– написали военные.

Около 11:46 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах было громко.

"В Сумах были слышны звуки взрывов", – отметили журналисты.

Сейчас в Сумской ОВА не комментировали последствия взрывов в Сумах. По состоянию на 11:58 воздушная тревога в Сумской области продолжается.

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