В Сумах прогремели взрывы: какая угроза для города
В Сумах около полудня 13 декабря прогремели взрывы. До этого в области прозвучала воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрывах в Сумах
Тревогу в Сумской области объявили в 10:34. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения!
– написали военные.
Около 11:46 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Сумах было громко.
"В Сумах были слышны звуки взрывов", – отметили журналисты.
Сейчас в Сумской ОВА не комментировали последствия взрывов в Сумах. По состоянию на 11:58 воздушная тревога в Сумской области продолжается.
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