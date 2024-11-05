В Сумах раздалась серия взрывов: россияне могли ударить УАБами

В Сумах 5 ноября прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом управляемых авиабомб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Важно В результате атаки на Запорожье погибли 6 человек, есть много раненых

В Сумах слышали взрывы

В Сумской области в 16:31 объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Так, Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

О 16:35 Воздушные силы заявили, что россияне осуществили пуск управляемых авиабомб в направлении Сумской области. Около в 16:56 в Сумах слышали взрывы.

Около 17:05 в Сумах прогремели новые взрывы. Сейчас информация о разрушениях, жертв или пострадавших не поступала.

Враг продолжает терроризировать прифронтовую Сумщину. Около 17:10 в Сумах уже в третий раз слышали взрывы. В очередной раз взрывы прогремели и в 17:15.