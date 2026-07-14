В Сумах прогремели взрывы: туда летела скоростная цель

Вечером 14 июля российская армия продолжает проводить атаки против Украины. Во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия атаки?

Воздушная тревога в Сумском районе звучала с 20:26. Через пол часа Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели в направлении города.

Около 21.00 местные сообщили, что услышали звук взрыва.

В настоящее время местные власти не информировали о последствиях российских обстрелов. Следует оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

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