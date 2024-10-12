В Сумах прогремели взрывы: враг нанес ракетный удар

Россия нанесла ракетный удар по Сумах. В результате этого в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах раздались взрывы

Воздушная тревога на территории Сумской области раздалась в 18:49. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для этого региона. В ту же минуту в городе прогремели громкие взрывы.

В Сумах слышны звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

В то же время, мониторинговые каналы также пишут, что враг атаковал город ракетой. Пока тип вооружения уточняют.

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Напомним, что ночью российские захватчики также били по Сумам. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" через регион, а также и пуски КАБов. В городе работали силы противовоздушной обороны.