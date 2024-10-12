Про це повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах пролунали вибухи

Повітряна тривога на території Сумської області пролунала о 18:49. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для цього регіону. Тієї ж хвилини у місті прогриміли гучні вибухи.

У Сумах чути звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Водночас моніторингові канали також пишуть, що ворог атакував місто ракетою. Наразі тип озброєння уточнюють.