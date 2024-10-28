В Сумах прогремели взрывы

В Сумах утром 28 октября раздались взрывы. В городе и области звучала воздушная тревога.

Суспильне сообщило, что взрывы прогремели ориентировочно в 7:54 28 октября.

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Что известно о взрывах на Сумщине

В Сумах были слышны взрывы,

– заявило Суспильне.

Стоит заметить, что по состоянию на 7:14 Воздушные силы ВСУ сообщали, что над разными регионами Украины кружат дроны-камикадзе типа "Шахед".

Вечером и ночью на 28 октября Россия атаковала Сумскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили над регионом 6 беспилотников, однако есть попадания.

"Сегодня, 28 октября, враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед", – рассказали в Сумской ОВА.

Также из-за вражеской атаки в Сумах ночью пропал свет. Эту информацию сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, что сейчас, кроме атак на фронте, враг применяет все, что может для ударов по тылу.