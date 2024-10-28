Суспільне повідомило, що вибухи пролунали орієнтовно о 7:54 28 жовтня.

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Що відомо про вибухи на Сумщині

В Сумах було чути вибухи,

– заявило Суспільне.

Варто зауважити, що станом на 7:14 Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що над різними регіонами України кружляють дрони-камікадзе типу "Шахед".

Ввечері та вночі проти 28 жовтня Росія атакувала Сумську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили над регіоном 6 безпілотників, проте є влучання.

"Сьогодні, 28 жовтня, ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", – розповіли в Сумській ОВА.

Також через ворожу атаку в Сумах вночі зникло світло. Цю інформацію повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він додав, що зараз, окрім атак на фронті, ворог застосовує все, що може для ударів по тилу.