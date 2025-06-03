Враг ударил по центру Сум: горят авто, погиб человек
- Россия обстреляла центр Сум, уничтожив два автомобиля.
- Уже известно о жертве.
Россия не прекращает обстреливать Сумы. Утром вторника, 3 июня, в городе снова слышали взрывы. К сожалению, уже есть жертва. Детали собрал 24 Канал.
Ночью россияне ударили по Шосткинской общине, там повреждены дома.
Смотрите также Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть раненые: фото последствий атаки на Одессу
Что известно о взрывах в Сумах утром 3 июня
Тревогу в области объявили в 9:13. В 9:19 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в Сумах.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – написали Воздушные силы в 9:13.
Позже там сообщили, что на Сумщину летят КАБы, а в Черниговской и Запорожской областях активны вражеские разведывательные БПЛА.
В 9:38 в ОВА проинформировали, что атака пришлась по центру города: "Враг попал в машины в центре Сум. Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля".
Тип оружия еще устанавливают.
Последствия удара по Сумам 3 июня 2025 / Фото из телеграм-канала Артема Кобзаря
Есть жертва и пострадавшие
К сожалению, очень быстро стало известно о жертвах в Сумах.
Сегодня произошел взрыв в центральной части города. К сожалению, погиб один человек, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется,
– сообщил и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.
Александр Лысенко сообщил, что был прилет в центре города в гражданское население. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.
Напомним, в ISW оценили, могут ли россияне захватить Сумы.