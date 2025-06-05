В Сумах прогремели взрывы

Россия с вечера 4 июня атакует Украину "Шахедами". Громко было в Сумах.

Там прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21:13.

Через час в области зафиксировали первые "Шахеды".

Сумы! Возле вас вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!

– писали в Воздушных силах уже в 00:55.

В 00:59 появились сообщения о нескольких взрывах в городе.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Пока местные власти не комментировали возможные последствия атаки.

Напомним, что ночью 5 июня громко было и в Харькове. Город находится не только под атакой российских беспилотников – там был также зафиксирован ракетный удар.