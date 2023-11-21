В Сумах раздались мощные взрывы: работала ПВО
В Сумах поздно вечером 21 ноября прогремели мощные взрывы. До этого в области объявляли воздушную тревогу.
В конце концов, стало известно, что в городе работает противовоздушная оборона по враждебным объектам. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Сумах раздавались громкие взрывы
Жители Сум рассказали корреспондентам Суспильного, что в городе прогремели взрывы около 21 часа 58 минут. Так, подобных взрывов было несколько единиц.
В Сумах было слышно несколько взрывов,
– написали журналисты.
В результате взрывы в городе прокомментировали в Сумской областной военной администрации. Там подчеркнули, что взрыв прогремел все-таки в области.
"Работает ПВО. Сохраняем спокойствие. Не игнорируем сигналы воздушной тревоги", – сказали в ОВА.
Стоит отметить, что воздушные силы объявили тревогу в Сумской области в 19 часов 52 минуты. Тогда военные предупреждали ракетную опасность в регионе. По состоянию на 22 часа 40 минут воздушная тревога в Сумской области еще продолжается.
Ранее взрывы раздавались в Запорожье
- Вечером 21 ноября мощные взрывы также прогремели и в Запорожье. До этого в городе звучали сигналы воздушной тревоги.
- В мониторинговых телеграм-каналах отмечалось, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением. Ракету могли запустить с южного направления.
- В конце концов, информацию об атаке подтвердили в Запорожской ОВА. Там рассказали, что ракета упала на открытую местность, а о пострадавших и повреждениях в результате обстрелов пока не сообщалось.
- В то же время пока неизвестно, какой именно ракетой нанесли удар по Запорожью. В настоящее время эту информацию выясняют находящиеся на месте российского удара спецслужбы и спасатели.