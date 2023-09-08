В Сумах раздались взрывы: в ОВА рассказывали о работе ПВО
Источник:Сумская ОВА
Под утро 8 сентября в Сумах раздались взрывы. Впоследствии в Сумской ОВА сообщили о том, что работала ПВО.
О том, что в Сумах раздаются взрывы, сообщили СМИ около 05.44. В тот момент в области почти 10 минут звучала воздушная тревога. Рассказываем, что известно о ситуации в городе.
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Что известно о взрывах в Сумах
В 05:35 в Сумской области раздалась воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности.
Уже в 05:44 стало известно, что в Сумах раздались взрывы. Об этом рассказали СМИ.
В Сумской ОВА в 05:53 сообщили, что в Сумах работает ПВО. Жителей попросили оставаться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.
Уже в 05.57 в Сумской области объявили отбой воздушной тревоги. По состоянию на 06:06 информации о прилетах и падениях обломков не поступало.
Минувшей ночью Сумы атаковали "Шахеды"
- В ночь на 7 сентября российские военные продолжили терроризировать Сумскую область "Шахедами". Известно о прилете.
- Как сообщили в ОВА, зафиксировали попадание дрона-камикадзе по жилому кварталу в Сумах.
- В результате повреждения получил 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.
- По имеющейся информации, еще один "Шахед" удалось уничтожить благодаря силам ПВО.
Также 7 сентября атаковали Одесщину
- Дронами в ночь на 7 сентября россияне атаковали также Одесскую область. Как отметил глава ОВА Олег Кипер, оккупанты били по гражданской и портовой инфраструктуре региона.
- Он отметил, что в нескольких населенных пунктах повреждения получили объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, а также элеватор и административное здание. Кроме того, взрывная волна повредила ряд частных домовладений.
- Сначала сообщалось, что пострадал один человек, а позже – два. Речь идет о водителях грузовиков. У одного из них легкая травма ноги.
- В Офисе генпрокурора отметили, что Измаильская окружная прокуратура уже начала расследование. Также правоохранители зафиксировали последствия военных преступлений, совершенных оккупантами.