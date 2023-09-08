В Сумах раздались взрывы: в ОВА рассказывали о работе ПВО

Под утро 8 сентября в Сумах раздались взрывы. Впоследствии в Сумской ОВА сообщили о том, что работала ПВО.

О том, что в Сумах раздаются взрывы, сообщили СМИ около 05.44. В тот момент в области почти 10 минут звучала воздушная тревога. Рассказываем, что известно о ситуации в городе.

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Что известно о взрывах в Сумах

В 05:35 в Сумской области раздалась воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности.

Уже в 05:44 стало известно, что в Сумах раздались взрывы. Об этом рассказали СМИ.

В Сумской ОВА в 05:53 сообщили, что в Сумах работает ПВО. Жителей попросили оставаться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

Уже в 05.57 в Сумской области объявили отбой воздушной тревоги. По состоянию на 06:06 информации о прилетах и падениях обломков не поступало.

Минувшей ночью Сумы атаковали "Шахеды"

В ночь на 7 сентября российские военные продолжили терроризировать Сумскую область "Шахедами". Известно о прилете.

Как сообщили в ОВА, зафиксировали попадание дрона-камикадзе по жилому кварталу в Сумах.

В результате повреждения получил 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.

По имеющейся информации, еще один "Шахед" удалось уничтожить благодаря силам ПВО.

Также 7 сентября атаковали Одесщину