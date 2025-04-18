В Сумах россияне повредили производство пасок: погиб предприниматель, приехавший за продукцией
- Около 5 часов утра враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в городе Сумы. Повреждено производство пасок.
- Погиб предприниматель, приехавший за продукцией. Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью.
Утром 18 апреля Сумы оказались под атакой врага. Сообщалось, что ударные БпЛА попали по промышленному объекту.
Вскоре стало известно, что из-за российского удара повреждено производство поясов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Мельника, председателя Сумской РВА.
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В Сумах "Шахеды" ударили по производству пасок
Около 5 часов утра исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БПЛА типа "Шахед" по промышленному объекту.
По информации председателя Сумской РГА Михаила Мельника, враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в городе Сумы.
Повреждено производство пасок,
– сообщил он.
Мельник также сообщил, что погиб предприниматель, который приехал за продукцией. Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью.
Российские дроны ударили по производству пасок в Сумах / Фото Михаила Мельника
Известно, что частично разрушено здание объекта гражданской инфраструктуры. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего. В ГСЧС также показали кадры последствий вражеской атаки.
Последствия атаки по производству пасок в Сумах: смотрите видео (Внимание! Следующие кадры содержат чувствительный контент! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)
Напомним, что Россия утром 18 апреля ударила баллистикой по Харькову, в результате чего известно о жертве и пострадавших. Также зафиксированы разрушения.
По предварительной информации от городского головы, удары по Харькову нанесли баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Как объясняет Игорь Терехов, именно в связи с этим площади поражения в результате атаки на город очень большие.