В Сумах россияне повредили производство пасок: погиб предприниматель, приехавший за продукцией

Утром 18 апреля Сумы оказались под атакой врага. Сообщалось, что ударные БпЛА попали по промышленному объекту.

Вскоре стало известно, что из-за российского удара повреждено производство поясов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Мельника, председателя Сумской РВА.

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В Сумах "Шахеды" ударили по производству пасок

Около 5 часов утра исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БПЛА типа "Шахед" по промышленному объекту.

По информации председателя Сумской РГА Михаила Мельника, враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в городе Сумы.

Повреждено производство пасок,

– сообщил он.

Мельник также сообщил, что погиб предприниматель, который приехал за продукцией. Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью.

Российские дроны ударили по производству пасок в Сумах / Фото Михаила Мельника

Известно, что частично разрушено здание объекта гражданской инфраструктуры. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего. В ГСЧС также показали кадры последствий вражеской атаки.

Последствия атаки по производству пасок в Сумах: смотрите видео (Внимание! Следующие кадры содержат чувствительный контент! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)

Напомним, что Россия утром 18 апреля ударила баллистикой по Харькову, в результате чего известно о жертве и пострадавших. Также зафиксированы разрушения.

По предварительной информации от городского головы, удары по Харькову нанесли баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Как объясняет Игорь Терехов, именно в связи с этим площади поражения в результате атаки на город очень большие.