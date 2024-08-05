В Сумах слышали взрывы: враг обстреливает город КАБами
В Сумах утром 5 августа прогремели взрывы. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.
Были предупреждения о применении врагом КАБов. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 07:41. Сначала Воздушные силы писали о работе ПВО по вражескому беспилотнику, а потом об угрозе пусков управляемых авиационных бомб.
Пуски КАБ тактической авиацией в Сумской области,
– написали военные.
Громкие звуки услышали в Сумах около 08:49. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
"В Сумах были слышны звуки взрыва", – написали журналисты.
По состоянию на 08:57 Воздушная тревога в Сумской области все еще продолжается. О последствиях вражеского обстрела в Сумской ОВА пока ничего не писали.