В Сумах слышали взрывы: враг обстреливает город КАБами

В Сумах утром 5 августа прогремели взрывы. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.

Были предупреждения о применении врагом КАБов. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 07:41. Сначала Воздушные силы писали о работе ПВО по вражескому беспилотнику, а потом об угрозе пусков управляемых авиационных бомб.

Пуски КАБ тактической авиацией в Сумской области,

– написали военные.

Громкие звуки услышали в Сумах около 08:49. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Сумах были слышны звуки взрыва", – написали журналисты.

По состоянию на 08:57 Воздушная тревога в Сумской области все еще продолжается. О последствиях вражеского обстрела в Сумской ОВА пока ничего не писали.