В Сумах слышали взрывы
30 декабря 2024, 05:02Читати новину українською
По меньшей мере 2 взрыва было слышно в Сумах под утро 30 декабря. В области – воздушная тревога.
Об этом сообщили в Суспільному. Что известно на данный момент, узнал 24 Канал.
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Взрывы прогремели в Сумах: что известно
Ночью 30 декабря в Сумской области объявили воздушную тревогу. Сначала из-за угрозы ударных дронов, впоследствии еще раз – но ее причина неизвестна.
В то же время СМИ сообщили около 5 утра, что в самих Сумах было слышно несколько взрывов. Представители городской власти пока не комментировали ситуацию.
В Воздушных силах ранее писали о группах ударных дронов, которые угрожали том направлении. Но по состоянию на момент публикации угроза не продолжается ни в одном из украинских регионов.Обратите внимание! О воздушной тревоге, взрывах, атаках врага и другую важную информацию вы можете узнать в нашем телеграм-канале.