В Сумах слышали взрывы

По меньшей мере 2 взрыва было слышно в Сумах под утро 30 декабря. В области – воздушная тревога.

Об этом сообщили в Суспільному. Что известно на данный момент, узнал 24 Канал.

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Взрывы прогремели в Сумах: что известно

Ночью 30 декабря в Сумской области объявили воздушную тревогу. Сначала из-за угрозы ударных дронов, впоследствии еще раз – но ее причина неизвестна.

В то же время СМИ сообщили около 5 утра, что в самих Сумах было слышно несколько взрывов. Представители городской власти пока не комментировали ситуацию.

В Воздушных силах ранее писали о группах ударных дронов, которые угрожали том направлении. Но по состоянию на момент публикации угроза не продолжается ни в одном из украинских регионов.