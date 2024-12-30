Про це повідомили у Суспільному. Що відомо на цей час, дізнався 24 Канал.

Цієї ж ночі Росія запустила "Шахеди": яким областям загрожують дрони

Вибухи пролунали у Сумах: що відомо

Уночі 30 грудня у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Спершу через загрозу ударних дронів, згодом ще раз – але її причина невідома.

Водночас ЗМІ повідомили близько 5 ранку, що в самих Сумах було чутно кілька вибухів. Представники міської влади наразі не коментували ситуацію.

У Повітряних силах раніше писали про групи ударних дронів, які загрожували тому напрямку. Та станом на момент публікації загроза не триває у жодному з українських регіонів.

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